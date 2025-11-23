Protestan feministas en carrera feminista

Integrantes de la colectiva DignidadEs Todas las Justicias se manifestaron este sábado durante la carrera organizada por la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (SeMujeres), realizada como parte de las actividades rumbo al 25 de noviembre. El grupo acudió al punto de salida del evento para exigir atención a las condiciones en las que viven mujeres privadas de la libertad en los penales de La Pila y Xolol.

La carrera solicitaba artículos de higiene personal como parte del registro, medida que la colectiva cuestionó al considerar que no reemplaza las obligaciones del Estado en materia de servicios básicos dentro de los centros penitenciarios.

Las manifestantes recorrieron la ruta con consignas relacionadas con la falta de condiciones dignas y la necesidad de garantizar visitas accesibles para las familias. Entre los carteles se podía leer: “La dignidad se garantiza, no se dona”, “Gloria Serrato, deja de hacerte pato”, “ Hoy vine a correr y también a protestar”.

La protesta también incluyó críticas hacia la titular de SeMujeres, Gloria Serrato Sánchez. La colectiva atribuyó a la funcionaria la falta de acciones frente a la situación en los centros de reclusión, particularmente en el penal de La Pila y en el penal de Xolol, al que recientemente fueron trasladadas mujeres privadas de la libertad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según las activistas, esta medida ha impactado la convivencia familiar y profundizado desigualdades debido a la distancia del centro.

De acuerdo con la organización, en los últimos meses mujeres privadas de la libertad y sus hijas e hijos han enfrentado afectaciones derivadas de decisiones institucionales, entre ellas el traslado exclusivo de mujeres al penal de Xolol, lo que —señalaron— ha limitado sus vínculos familiares y educativos.

La colectiva pidió mejoras en el área femenil de La Pila, incluyendo infraestructura, salud, alimentación y seguridad.