Reclaman en carrera atlética mejores condiciones para internas

Integrantes de la colectiva 'DignidadEs Todas las Justicias' se manifestaron este sábado durante la carrera organizada por la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (SeMujeres), realizada como parte de las actividades rumbo al 25 de noviembre. El grupo acudió al punto de salida del evento para exigir atención a las condiciones en las que viven mujeres privadas de la libertad en los penales de La Pila y Xolol.

La carrera solicitaba artículos de higiene personal como parte del registro, medida que la colectiva cuestionó al considerar que no reemplaza las obligaciones del Estado en materia de servicios básicos dentro de los centros penitenciarios.

Las manifestantes recorrieron la ruta con consignas relacionadas con la falta de condiciones dignas y la necesidad de garantizar visitas accesibles para las familias. Entre los carteles se podía leer: "La dignidad se garantiza, no se dona", "Gloria Serrato, deja de hacerte pato", " Hoy vine a correr y también a protestar".

La protesta también incluyó críticas hacia la titular de SeMujeres, Gloria Serrato Sánchez, pues la colectiva atribuyó a la funcionaria la falta de acciones frente a la situación en los centros de reclusión, particularmente en el penal de La Pila y en el penal de Xolol, al que recientemente fueron trasladadas mujeres privadas de la libertad. Según las activistas, esta medida ha impactado la convivencia familiar y profundizado desigualdades debido a la distancia del centro.

De acuerdo con la organización, en los últimos meses mujeres privadas de la libertad y sus hijas e hijos han enfrentado afectaciones derivadas de decisiones institucionales, entre ellas el traslado exclusivo de mujeres al penal de Xolol, lo que —señalaron— ha limitado sus vínculos familiares y educativos.

Piden mejoras en el área femenil de La Pila, incluyendo infraestructura, salud, alimentación y seguridad, además del cumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos. También solicitaron asegurar visitas periódicas para niñas, niños y adolescentes.

Sobre los traslados a Xolol, la organización demandó medidas de reparación para las mujeres afectadas, una evaluación independiente de las condiciones del penal y espacios de diálogo con familias y defensoras.

Además, plantearon la necesidad de capacitar al personal penitenciario en perspectiva de género y trato digno, así como evitar represalias contra quienes han señalado estas problemáticas.