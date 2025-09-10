Protestan jubilados del Poder Judicial

Personal jubilado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de San Luis Potosí se manifestaron en la presidencia del dicho poder para exigir al Gobierno del Estado la regulación inmediata de la nómina de pagos correspondientes a los trabajadores activos de 2024, ya que de ello dependen que alrededor de dos mil jubilados puedan recibir el ajuste en sus pensiones, además de los retroactivos adeudados.

Así lo manifestó la representante de los jubilados del STJE, Ana María Morales Lara quien explicó que desde febrero de 2024 no se han aplicado los incrementos salariales establecidos en los tabuladores oficiales, lo que ha generado un desfase tanto en el pago a los trabajadores en funciones como en las percepciones de los jubilados.

La vocera detalló que, si bien a los activos se les han cubierto parcialmente algunos retroactivos de este año, persiste un adeudo que abarca desde enero hasta septiembre de 2025, sin que se les reconozca el monto que marca el tabulador publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).

“Lo que pedimos es claro: que se regularice la nómina de los activos para que Pensiones pueda pagarnos lo que nos corresponde como jubilados. Hemos entregado oficios, participado en mesas de diálogo y ofrecido salidas para que el gobierno cumpla, pero hasta ahora solo nos han pedido paciencia, y la paciencia se ha convertido en alargar los tiempos”, reclamó.

