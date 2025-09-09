Respalda Sara Rocha denuncia contra regidor capitalino
Calificó como inaceptable cualquier abuso hacia quienes colaboran con la administración
La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, manifestó su respaldo a Erika Tapia Gone, ex trabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico del Ayuntamiento capitalino, quien presentó formalmente una solicitud de juicio político en contra del regidor Jorge Zavala y de Jesús Becerra, acusados de presunto acoso laboral y "moches" de nómina.
Rocha Medina calificó como inaceptable cualquier abuso hacia quienes colaboran con la administración municipal y subrayó que la responsabilidad del Cabildo en sancionar al regidor en cuestión es urgente.
Sumado a ello, la diputada llamó a los regidores priistas a involucrarse directamente, escuchar a la afectada y garantizar que se tomen decisiones concretas que reflejen un compromiso real con la ciudadanía.
Por último, la diputada Sara Rocha reiteró que el caso de Tapia debe ser atendido con transparencia y seriedad, advirtiendo en que la ciudadanía espera respuestas claras por parte de los responsables dentro del Cabildo, así como de la Contraloría Interna.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Respalda Sara Rocha denuncia contra regidor capitalino
Samuel Moreno
Calificó como inaceptable cualquier abuso hacia quienes colaboran con la administración
Reconoce Azuara retraso en solicitudes de poda por maleza
Rolando Morales
Afirmó que hasta el momento se han atendido un total de 3 árboles caídos tras las recientes lluvias
Obras Públicas pide apoyo para no generar "tapones" de basura
Rolando Morales
Eustorgio Chávez señaló que existe un grado de responsabilidad de la ciudadanía en inundaciones