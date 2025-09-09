Respalda Sara Rocha denuncia contra regidor capitalino

La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, manifestó su respaldo a Erika Tapia Gone, ex trabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico del Ayuntamiento capitalino, quien presentó formalmente una solicitud de juicio político en contra del regidor Jorge Zavala y de Jesús Becerra, acusados de presunto acoso laboral y "moches" de nómina.

Rocha Medina calificó como inaceptable cualquier abuso hacia quienes colaboran con la administración municipal y subrayó que la responsabilidad del Cabildo en sancionar al regidor en cuestión es urgente.

Sumado a ello, la diputada llamó a los regidores priistas a involucrarse directamente, escuchar a la afectada y garantizar que se tomen decisiones concretas que reflejen un compromiso real con la ciudadanía.

Por último, la diputada Sara Rocha reiteró que el caso de Tapia debe ser atendido con transparencia y seriedad, advirtiendo en que la ciudadanía espera respuestas claras por parte de los responsables dentro del Cabildo, así como de la Contraloría Interna.

