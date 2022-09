Protestan maestros para reclamar pagos

Ayer por la mañana un grupo de maestros de telesecundarias se manifestaron afuera de las oficinas del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), ubicadas en la calle de Madero, en el Centro Histórico, para exigir la celeridad en sus procedimientos.

En días pasados un grupo aproximado de 600 maestras y maestros presentaron una demanda para exigir la homologación salarial que, en términos simples, es el reclamo por el pago de horas trabajadas no pagadas y que se acumularon por casi cuatro décadas en algunos casos.

En su momento, el exgobernador Marcelo de los Santos Fraga, al inicio de su sexenio, les ofreció homologar sus salarios, pero esa promesa no se cumplió, pues solo se limitaron a entregar bonos de nivelación.

En 2021, el TECA emitió un fallo a favor de los docentes, pero la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), promovió un amparo tras inconformarse con la resolución que favorecía a los maestros de telesecundaria.

La inconformidad se encuentra actualmente en una instancia federal.

Al respecto, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona informó que el tema se encuentra en los tribunales, aseguró que acatarán la decisión que se emita en este tema, que espera se resuelva a la brevedad, pero acotó que se deben respetar los tiempos del Poder Judicial.

"Si el tribunal les da el fallo, nosotros con todo gusto estamos para trabajar del lado de ellos, pero si el tribunal no les da, nosotros no podemos darles, no podemos ir contra la ley", aseguró.