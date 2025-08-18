Protestan por maltrato vs. ponys en la Fenapo

Integrantes de diferentes asociaciones civiles animalistas protestaron este domingo por la tarde a las afueras de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), debido a que denuncian maltrato animal contra ponys.

Desde media semana reprocharon que al interior del evento ferial se lleve a cabo un carrusel con los caballos miniatura y los cuales son montados por niños, que según los activistas, también es una forma de abuso contra esta especie.

Con pancartas donde expusieron su malestar contra la continuación de dichas actividades, demandaron que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona intervenga de forma inmediata, a fin de impedir que los promotores del carrusel sigan utilizando a los ejemplares.

Criticaron que el mandatario estatal siempre se posiciona por el respeto de los animales domésticos y silvestres, sin embargo, en esta ocasión ni él, ni el Patronato de la Fenapo hicieron algo para prohibirlo y sancionarlo.

Refirieron que decidieron protestar ante la falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos en una reunión con el patronato, todo ello asentado en una minuta formal.