Proyecta Canirac 50% de recuperación en el sector

Con la expectativa puesta en la afluencia turística y la agenda religiosa, el sector restaurantero local proyecta una recuperación importante durante el periodo de Semana Santa y Pascua, con un incremento en ventas que podría alcanzar hasta el 50 por ciento.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad, Alejandro Espinosa Abaroa, señaló que el mayor dinamismo se concentrará en el Centro Histórico de la capital, donde se desarrollan actividades emblemáticas como la Procesión del Silencio, considerada uno de los principales atractivos para visitantes nacionales y extranjeros.

Explicó que, año con año, estas fechas detonan un flujo considerable de turistas que optan por consumir en restaurantes del primer cuadro de la ciudad, lo que impacta directamente en la actividad del sector.

Sin embargo, el repunte no será exclusivo de la capital. En regiones como la Zona Media, especialmente en Rioverde, así como en municipios de la Huasteca potosina, se prevé que el movimiento comience a intensificarse en los próximos días conforme avance el periodo vacacional.

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Ante este panorama, los establecimientos ya afinan estrategias para capitalizar la temporada, con la implementación de promociones, menús especiales y platillos típicos, enfocados en atraer tanto a visitantes como a consumidores locales.

Espinosa Abaroa subrayó que este periodo representa una oportunidad clave para el sector, luego de semanas recientes marcadas por una baja en la afluencia de comensales, por lo que confían en que la temporada vacacional marque un punto de recuperación.