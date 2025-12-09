Proyecta el alcalde grandes obras viales

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que en 2026 el Gobierno de la Capital continuará impulsando un programa sólido de obras viales, con el objetivo de fortalecer la movilidad y mejorar las condiciones de las vialidades en toda la ciudad.

El Presidente Municipal destacó que el próximo año se dará continuidad tanto a los proyectos de gran impacto como a las intervenciones que dignifican la vida diaria en las colonias. En este sentido, el alcalde subrayó que la administración municipal no dejará de atender a los sectores que históricamente han carecido de infraestructura básica. "Si se logra esto, pues vamos a poder hacer un gran número de obras, porque además no vamos a dejar las colonias. Tenemos un listado de calles todavía que no tienen y nunca han tenido asfalto ni concreto ni nada, entonces vamos a ir otra vez sobre esas calles y vamos a ir sobre dos o tres grandes obras", señaló.

El Gobierno de la Capital reafirma así su compromiso de avanzar simultáneamente en grandes proyectos estructurales y en la rehabilitación de vialidades dentro de las colonias, con el propósito de atender las necesidades reales de la ciudadanía y consolidar un sistema de movilidad más seguro, eficiente y digno para todas y todos