logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Proyectan abrir Casa del Artesano en SGS

Por Leonel Mora

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Proyectan abrir Casa del Artesano en SGS

Luego de presentar el Festival del Artesano 2026, "Talento Potosí", evento que se realizará en la plaza principal de Soledad del 20 a 22 de marzo con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del gobierno estatal, el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz no descartó la posibilidad, en el corto o mediano plazo, de contar con una "Casa del Artesano" en forma, en este municipio.

Por lo pronto, en coordinación tanto con la Sedeco como con la Secretaría de Turismo del Estado, se buscará que las y los artesanos potosinos de las cuatro zonas del estado que quieran participar en la ya cercana Feria Nacional de la Enchilada 2026, puedan hacerlo de manera gratuita, sin pagar "un solo peso" por los espacios de venta que ocupen. "Hay que ayudarlos. Hay que comprarles y consumir sus productos para que, así, ellos puedan obtener un ingreso que les permita seguir sosteniéndose a sí mismos y seguir financiando su actividad", expresó el presidente municipal.

Sobre una posible Casa del Artesano en Soledad, donde no solamente se puedan adquirir productos, sino también asistir a conferencias y talleres, Navarro Muñiz dijo que este proyecto es realizable y consideró positiva la posibilidad de ofrecer, en un futuro, un espacio digno para personas artesanas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Díaz Salinas usa personal de Sedarh para limpiar su rancho, denuncian
    Díaz Salinas usa personal de Sedarh para limpiar su rancho, denuncian

    Díaz Salinas usa personal de Sedarh para limpiar su rancho, denuncian

    SLP

    Pulso Online

    De acuerdo con la queja ante Pulso, e personal fue presionado para realizar tareas particulares

    México debe aprender del caso Irán: Alito Moreno
    México debe aprender del caso Irán: Alito Moreno

    México debe aprender del caso Irán: "Alito" Moreno

    SLP

    El Universal

    Señaló que hay necesidad de defender la libertad y el Estado de derecho frente a la violencia

    Suman 29 casos de gusano barrenador en ganado: Sedarh
    Suman 29 casos de gusano barrenador en ganado: Sedarh

    Suman 29 casos de gusano barrenador en ganado: Sedarh

    SLP

    Rubén Pacheco

    El vector contaminante proviene del sur del país, dijo Díaz Salinas

    INE-SLP garantiza estar preparado para comicios de 2027
    INE-SLP garantiza estar preparado para comicios de 2027

    INE-SLP garantiza estar preparado para comicios de 2027

    SLP

    Samuel Moreno

    Liliana Díaz de León señaló que es una institución consolidada que se adaptará a eventuales cambios legales