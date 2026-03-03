Proyectan abrir Casa del Artesano en SGS

Luego de presentar el Festival del Artesano 2026, "Talento Potosí", evento que se realizará en la plaza principal de Soledad del 20 a 22 de marzo con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del gobierno estatal, el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz no descartó la posibilidad, en el corto o mediano plazo, de contar con una "Casa del Artesano" en forma, en este municipio.

Por lo pronto, en coordinación tanto con la Sedeco como con la Secretaría de Turismo del Estado, se buscará que las y los artesanos potosinos de las cuatro zonas del estado que quieran participar en la ya cercana Feria Nacional de la Enchilada 2026, puedan hacerlo de manera gratuita, sin pagar "un solo peso" por los espacios de venta que ocupen. "Hay que ayudarlos. Hay que comprarles y consumir sus productos para que, así, ellos puedan obtener un ingreso que les permita seguir sosteniéndose a sí mismos y seguir financiando su actividad", expresó el presidente municipal.

Sobre una posible Casa del Artesano en Soledad, donde no solamente se puedan adquirir productos, sino también asistir a conferencias y talleres, Navarro Muñiz dijo que este proyecto es realizable y consideró positiva la posibilidad de ofrecer, en un futuro, un espacio digno para personas artesanas.