Proyectan un lienzo charro para la Feria para el próximo año

Un evento que cambió las normas de convivencia, agregó aportaciones de negocios de comida rápida y un Teatro del Pueblo techado, que mejoró el ambiente, y para el año entrante, podría acompañarse de un lienzo charro, un reordenamiento de la imagen de los comerciantes que se encuentran al aire libre, informó el presidente del Patronato, Manuel González Matienzo.

Explicó que una parte de lo que llegó para quedarse es el área de la comida rápida, y en particular un segmento de mercado al que el público de la Fenapo no estaba acostumbrado y en particular, se refiere a las cafeterías y algunas franquicias que permanecerán como parte de las áreas de actividades de convivencia.

Sobre el lienzo charro, explicó que estará incorporado a las propias instalaciones de la Feria en caso de que se le pudiera aterrizar, y estaría incluido en un espacio compatible con el área ganadera de la feria.

Los lienzos charros ya son usuales en las ciudades de León y Aguascalientes, y los construyeron para brindar un poco más de espectáculo.

Dijo que constantemente están buscando espacios para aquellos que la gente requiere como parte de los servicios de la Feria.

Para él, la Feria es para todos los gustos y por ello, hay personal especializado para cada área. Así, la Feria atiende a sectores exigentes de la población según el perfil familiar que acude a restaurantes, bares y a los juegos mecánicos.

Dijo que está buscando la manera de incluir mayores talentos y mejorar la calidad de los intérpretes musicales que se presentan como parte del reflejo de la inversión que genera el evento.