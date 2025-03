Santa Fe, sin trámite alguno, revela la alcaldía capitalina

Mediante una solicitud de información, vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) el Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que por el momento no se cuenta con información relacionada con el proyecto del Distrito Santa Fe ubicado en Lomas promovido por la Distribuidora VEM SA de CV y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Según la respuesta del ayuntamiento capitalino, en la solicitud de información con número de folio 240474425000078, la Administración de Desarrollo Territorial y Desarrollo Urbano del municipio de San Luis Potosí no cuenta con información relacionada con ningún trámite relacionado con este proyecto.

"Ello en el sentido de indicar que en la base de datos de esa área generadora de información no existe antecedente ni registro que pueda llevar a cabo una expresión documental como la requerida por el peticionario, por ende la información que solicita no es dable al peticionario, al no haber sido generada por este Sujeto Obligado", así se señala en la respuesta del ayuntamiento de la capital potosina.

A pesar de esto, recientemente se dio a conocer que decenas de automóviles pertenecientes a las marcas de BMW Y GM ya se encuentran ocupando el espacio del predio arrendado de la distribuidora mencionada a la UASLP.

Aunado a esto, recientemente el alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que todo nuevo establecimiento que se ubique en la demarcación municipal tiene que pasar por el área de Desarrollo Urbano, "el primer paso es irle a preguntar a Desarrollo Urbano si esa zona me permite abrir un negocio, entonces se decide en función de cómo está planeada la ciudad", recalcó.