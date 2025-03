Revoca el TEESLP candidatura a magistrado

El Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) revocó la candidatura de Xóchitl Martínez Calderón, aspirante a una magistratura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), por no cumplir los requisitos de elegibilidad planteados en la convocatoria. Ordenó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) no incluir su nombre en la boleta.

El TEESLP confirmó que la candidata no acreditó contar con el promedio mínimo de ocho puntos requerido en la licenciatura, a pesar de que la aspirante presentó documentación donde su promedio en su maestría fue de 9 puntos, sin embargo, no puedo subsanar el incumplimiento del promedio en la licenciatura,. El TEESLP solicitó al Ceepac para que no incluya a Martínez Calderón en la boleta electoral, por ser persona inelegible.

El promoverte de esta queja, Ernesto Piña Cárdenas, quien aspiraba también a una candidatura pero fue descartado, impugnó un total de cinco aspirantes, sin embargo, sólo procedieron dos de sus juicios. Cárdenas también impugnó a Gilberto Fuentes Guzmán, por ser uno de los líderes de trabajadores del Poder Judicial del Estado que bloquearon accesos de la Ciudad Judicial.

, ocasionando un retraso en la impartición de justicia, señalando el hecho como una carencia de buena fama, sin embargo, sus agravios se consideraron infundados y se confirmó dicha candidatura.