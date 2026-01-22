Proyectos habitacionales deben garantizar los servicios básicos

El área de Desarrollo Urbano del gobierno de Soledad, analiza 6 nuevos proyectos habitacionales para este 2026 que se sumarían a tres que se autorizaron el año pasado. En los análisis, resalta que el reto principal para los desarrolladores de vivienda es obtener un dictamen positivo por parte de Interapas para así garantizar el abasto de agua potable, comentó la titular del área municipal, Verónica González Rodríguez.

Explicó que, a través de una mesa colegiada que revisa las condiciones de factibilidad, se otorga el visto bueno a los proyectos de nuevos fraccionamientos siempre y cuando éstos cumplan con las normas contenidas en la Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de San Luis Potosí, pero que uno de los procesos que más retrasa las autorizaciones, es precisamente la emisión de dictámenes por parte de Interapas.

A pesar de ellos, en el 2025 se autorizaron tres nuevos fraccionamientos y en este momento existen seis más de los cuales, tres ya están en la etapa final de revisión. "Los otros tres se encuentran en análisis de la propuesta de lotificación".