PT, incumple con la Ley de Transparencia
Esto derivó en sanciones económicas ante la opacidad mostrada: Cegaip
El Partido del Trabajo (PT), a pesar de recibir financiamiento público, registró un cumplimiento del cero por ciento en transparencia durante 2025, lo que derivó en sanciones económicas y un procedimiento de verificación por parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip).
Cegaip sanciona al PT por incumplimiento en transparencia
José Gerardo Navarro Alviso, comisionado presidente de la Cegaip, indicó que el PT es el único sujeto obligado en esta situación. "Durante todo el año publicó cero información", afirmó, y añadió que, pese a los intentos del organismo por sostener reuniones, no ha habido disposición del partido: "Ha sido muy renuente (...) no hemos encontrado apertura".
Procedimiento de verificación y sanciones económicas
El incumplimiento provocó la apertura del procedimiento de verificación correspondiente al ejercicio 2025, además de la ejecución de sanciones económicas. Algunas multas están siendo aplicadas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y se prevé que en próximas sesiones públicas se emitan nuevas resoluciones.
