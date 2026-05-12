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Puntos de venta de drogas se concentran en 5 municipios

Por Rubén Pacheco

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
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Puntos de venta de drogas se concentran en 5 municipios

Los puntos de venta de drogas desmantelados en lo que va del 2026, se localizan principalmente en los municipios más poblados del estado, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Aunque no precisó cuáles son las municipalidades, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), estos corresponden a San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala.

"Yo creo que se refleja derivado en la cantidad de población que tiene el municipio", dijo al ser cuestionado sobre si en tales municipios se encuentran los principales consumidores de drogas.

En entrevista, Juárez Hernández matizó que los arrestos no solo incluyen a comercializadores y distribuidores de la droga, sino también a los consumidores de estupefacientes.

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El mando policiaco reiteró que la Guardia Civil Estatal (GCE) logra detener a 30 personas por posesión y narcomenudeo, por ende, de forma mensual existe un promedio estimado de 900 aprehensiones. 

"Si revisamos la estadística nacional en la evaluación que hace la federación, creo que el estado de San Luis Potosí se llevaría el primer lugar en combate al narcomenudeo ¿en que se refleja? En las detenciones diarias de más de 30 personas detenidas diarias", concluyó. 

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