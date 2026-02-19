logo pulso
PVEM analizará a fondo una reforma electoral: Ruth González

El proyecto propone reducir financiamiento público a partidos y al INE

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 19, 2026 02:19 p.m.
A
PVEM analizará a fondo una reforma electoral: Ruth González

La senadora potosina Ruth González Silva afirmó que la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado no fijará postura sobre la reforma electoral del Ejecutivo federal hasta conocer formalmente el contenido de la iniciativa.

La legisladora señaló que el grupo parlamentario analizará a detalle el documento una vez que sea turnado al Congreso, a fin de revisar sus alcances, posibles modificaciones y el impacto que tendría en el sistema electoral. Indicó que la decisión del partido se definirá después de una discusión interna.

La propuesta, presentada ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea la regulación de los espacios plurinominales, reducir el financiamiento público ordinario de los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral.

La postura del PVEM, dijo la senadora, dependerá del contenido definitivo de la iniciativa una vez que inicie su discusión legislativa, aunque previamente se había hablado de un posible voto en contra.

