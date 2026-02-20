PVEM aún no fija postura sobre la reforma electoral

La senadora potosina Ruth González Silva, afirmó que la bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, no fijará postura sobre la reforma electoral del Ejecutivo federal, hasta conocer formalmente el contenido de la iniciativa.

La legisladora señaló que el grupo parlamentario analizará a detalle el documento una vez que sea turnado al Congreso, a fin de revisar sus alcances, posibles modificaciones y el impacto que tendría en el sistema electoral. Indicó que la decisión del partido se definirá después de una discusión interna.

La propuesta, presentada ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea reducir hasta en 25 por ciento el financiamiento público ordinario de los partidos políticos, aunque contempla incrementar hasta en 50 por ciento los recursos destinados a campañas electorales. El borrador también considera ajustes en la estructura del Instituto Nacional Electoral, al reducir de 11 a 8 el número de consejerías bajo el principio de paridad, así como posibles modificaciones en la integración del Congreso de la Unión.

De manera extraoficial trascendió que la iniciativa podría aumentar el número de diputaciones federales de 500 a 508, con espacios para representantes de mexicanos en el extranjero; sin embargo, ese punto fue descartado públicamente por la mandataria federal, quien anunció que el proyecto será enviado al Poder Legislativo en los próximos días.

La postura del PVEM, dijo la senadora, dependerá del contenido definitivo de la iniciativa una vez que inicie su discusión legislativa, aunque previamente se había hablado de un posible voto en contra.