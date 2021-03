PVEM presenta a sus candidatos a diputados federales en coalición con Morena; Segovia, Gilberto y Sonia, en la lista

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó hoy a los candidatos a diputados federales. En seis distritos electorales va en coalición con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de esos, en cinco fue el Verde quien definió las candidaturas.

En conferencia de prensa, Francisco Elizondo Garrido, delegado con funciones de secretario general del CEE, indicó que en el distrito 1 se eligió a Roberto Alejandro Segovia Hernández, presidente municipal con licencia del Matehuala; en el distrito 2, Juan Manuel Navarro Muñiz, ex funcionario municipal en los Ayuntamientos capitalino y Soledad de Graciano Sánchez.

Informó que en el distrito 3 se ubicó a Kevin Angelo Aguilar Piña, ex funcionario de la Secretaría del Bienestar y ex militante de Morena; en el distrito 5, Marcela González Herrera; en el distrito 6, Gilberto Hernández Villafuerte, alcalde con licencia de Soledad de Graciano Sánchez; y en el distrito 7, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, ex diputado local y federal.

Reportó que la primera posición plurinominal la ocupa Sonia Mendoza Díaz, diputada local y ex militante del Partido Acción Nacional (PAN); la segunda José Guadalupe Torres Sánchez, ex diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Precisó que los legisladores suplentes serán perfiles de otras entidades, dado San Luis Potosí forma parte de la segunda circunscripción que abarca 8 estados del país.

El distrito 4 corresponde a Morena; y en el 2 el convenio no está considerado, es decir, cada instituto político postuló a su aspirante.