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PVEM: una frivolidad, postura antinepotismo

El dirigente estatal del Verde arremetió contra líder morenista

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
PVEM: una frivolidad, postura antinepotismo

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ignacio Segura Morquecho, calificó como "frívola y arrogante" la postura de Morena de impedir candidaturas de familiares de gobernantes en funciones, y cuestionó la congruencia de ese planteamiento frente a su discurso en defensa de los derechos de las mujeres.

La declaración se da luego de que la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, reiterara que su partido no permitirá que familiares directos de mandatarios compitan por el mismo cargo de manera inmediata, incluso en coalición, y advirtiera que no acompañará postulaciones en esas condiciones.

A través de su cuenta en la red social X, Segura Morquecho sostuvo que "el pueblo decide y manda" y criticó que la medida contradiga la narrativa del partido en materia de igualdad: "¿Pero que no se supone que estamos luchando por los derechos de las mujeres y combatiendo el maltrato hacia ellas?, ¿entonces?, ¿solo es discurso?, o ¿sólo cuando nos conviene?", compartió.

La dirigencia nacional de Morena ha fijado esta postura al ser cuestionada sobre el caso de San Luis Potosí, donde la senadora del PVEM Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ha sido mencionada como posible aspirante a la gubernatura.

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El partido indicó que la restricción responde a criterios de institucionalidad democrática y será aplicada a través de su Comisión de Elecciones.

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