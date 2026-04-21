Que ahora sí vigilarán mejor los antros: Villa

Tras el ataque a balazos registrado en el bar La Villita, ubicado sobre la avenida Muñoz, que dejó un saldo de tres personas muertas, autoridades municipales anunciaron el reforzamiento de acciones preventivas en centros nocturnos y establecimientos similares.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que, como parte de los acuerdos en la mesa de seguridad, se trabajará en una estrategia coordinada entre distintas áreas municipales y estatales para atender este tipo de situaciones.

Explicó que en estas acciones participarán instancias como Gobernación, Comercio y corporaciones de seguridad, con el objetivo de fortalecer la supervisión y prevenir hechos de violencia. Villa Gutiérrez señaló que la Fiscalía General del Estado ya se encuentra a cargo de las investigaciones, las cuales apuntan a que el ataque se habría derivado de una riña al interior del lugar. Añadió que elementos municipales fungieron como primeros respondientes, brindaron atención inicial y posteriormente dieron parte a la autoridad ministerial.

Por su parte, el alcalde Enrique Galindo Ceballos lamentó lo ocurrido y coincidió en la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión. Indicó que el hecho se originó al interior del establecimiento y que, hasta el momento, no se tienen antecedentes negativos del lugar, el cual operaba con licencia vigente.

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