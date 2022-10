Que Fuerzas Armadas sigan en calles el tiempo que tenga que quedarse: Gallardo

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., octubre 4 (EL UNIVERSAL).- El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona se manifestó a favor de la propuesta que ha impulsado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que el Ejército Mexicano se mantenga en las calles, y opinó que no sólo sea hasta el año 2024, sino "que se quede el tiempo que tenga que quedarse" realizando tareas de seguridad pública.

Cuestionado sobre las posturas de integrantes de la iniciativa privada respecto a cómo se está encarando el tema de la seguridad, el mandatario señaló que por la situación que está atravesando el país no es viable cambiar la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno de México y a la cual se ha adherido el gobierno potosino, que tiene como principal objetivo enfrentar a la delincuencia organizada, pues consideró que "la alternativa sería no enfrentarla y eso no va a pasar".

Gallardo Cardona comentó que "el gobierno del estado le está entrando a los delitos de alto impacto, cosa que antes no se metían, los últimos enfrentamientos que ha habido con la delincuencia ha sido de la Guardia Civil Estatal, no de ninguna autoridad federal... anteriormente la Policía Estatal pues brillaba por su ausencia".