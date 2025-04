¿Qué hacer si el SAT rechaza devolverte saldo a favor?

El director de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Juan Antonio Zapata Zapata, confirmó que existen diversos problemas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que afectan la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las personas físicas, lo cual no es privativo de San Luis Potosí, sino que sucede a nivel nacional.

Uno de los problemas es que el SAT no está realizando las devoluciones en cinco días como se acostumbra normalmente, sino que se están tardando "un poco más" pero sin definir con precisión el tiempo.

Otro problema es que se está devolviendo menos dinero del que tiene como derecho el contribuyente. "Por ejemplo: quizás me tocaban 25 mil pesos de devolución y sólo me están dando 10 mil. Esto indica que, quizás, la autoridad hacendaria está rechazando comprobantes o deducciones que el contribuyente presentó y que podrían no cumplir ciertos requisitos fiscales", apuntó el académico.

"Aquí, lo recomendable es leer muy bien los motivos por los que el SAT no está devolviendo en su totalidad y revisar los comprobantes. Si tenemos la certeza de que están bien, en mayo se puede solicitar la devolución ´en formato´ o manual, como se le llama. La autoridad deberá analizar nuevamente los comprobantes y emitir una resolución o bien proceder a la devolución", completó Zapata Zapata.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Otro problema es que hay fallas en el sistema de consulta del SAT, pues no se puede acceder al estatus de las solicitudes de devolución.

Como socio del Colegio de Contadores del Estado de San Luis Potosí, el entrevistado dijo que este año "es inusual y lo que pasa es a nivel país, no nada más en San Luis Potosí. Tengo amigos en otros estados de la República y estamos todos en la misma situación".

Recomendó a las y los contribuyentes, además de tramitar las aclaraciones pertinentes con el SAT, manejar su caso a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), con la que sí se logran destrabar muchos casos de devolución de impuestos.