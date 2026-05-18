Que plataformas no desplacen a las personas: Arzobispo

Con motivo de la Sexagésima Jornada Mundial de las Comunicaciones, el arzobispo de San Luis Potosí Jorge Alberto Cavazos Arizpe pidió a los potosinos generar condiciones de presencialidad y de relacionalidad, como remedios infalibles para evitar que las plataformas digitales desplacen a las personas y su forma de relacionarse.

Añadió que no se puede sustituir la cercanía ni la presencialidad a través de aparatos móviles, porque incluso puede haber una adicción y eso provoca incluso la pérdida de relaciones al interior de las familias, se va dejando de dialogar y de poner atención y por ejemplo de escuchar historias maravillosas o en su caso de plantear situaciones de importancia.

Agregó que la Inteligencia Artificial es una base tecnológica admirable, pero también obliga a ser cautelosos y no tomar lo que ahí sale tal cual, porque hay usuarios que creen que lo que dice ahí es todo lo que sucede y en realidad faltan elementos hasta

de actualidad.

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El arzobispo recordó que desde el Papa Francisco ya se hablaba del tema de las comunicaciones y en particular de la necesidad de no perder la presencialidad y la relacionalidad.

Añadió que el Papa León XIV ha invitado a descubrir la necesidad y la importancia de mantener ese trato y esa presencialidad. Es una necesidad a la que León XIV definió como "preservar los rostros y la presencia".

Dijo que la comunicación como tal es sumamente importante, pero cuando la gente se encuentra reunida en convivencia o en toma de alimentos, o incluso de esparcimiento, se hace importante atender la presencialidad, con independencia de que las tecnologías de los aparatos móviles ayudan a estar de manera real del otro lado del mundo, o incluso de la familia.