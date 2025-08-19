Que poceños no usan bien los contenedores

La Dirección de Servicios Municipales de Villa de Pozos aseguró que la limpieza del jardín principal se realiza a diario, pero que sí hay personas y comerciantes que hacen un uso incorrecto de los contenedores para separación de basura.

Después de que el domingo pasado se detectó un exceso de basura en dos de los tres grupos de contenedores del jardín principal de la cabecera municipal, el área de Servicios Municipales informó que realiza “labores de limpieza diaria con especial atención al jardín principal, donde, durante los fines de semana, se registra una mayor concentración de personas”.

Se explicó que la problemática detectada es que, en este punto, muchos ciudadanos no depositan correctamente la basura en los contenedores ubicados en la plaza, sino que frecuentemente dejan los desechos encima de los recipientes o simplemente en el suelo. Además, se ha observado que algunos comerciantes semifijos utilizan estos depósitos para desechar su basura, lo que agrava la situación.

Servicios Municipales reforzará la coordinación con la Dirección de Comercio, la cual ya ha hecho llamados a los comerciantes para evitar malas prácticas que afectan la imagen urbana de jardín principal.

Igualmente, Servicios Municipales exhortó a las y los ciudadanos a colaborar depositando los residuos de manera correcta en los contenedores y a denunciar cualquier mala práctica relacionada con el manejo de desechos, con el fin de mantener limpio y ordenado el primer cuadro de la cabecera municipal, que es un importante espacio de convivencia.