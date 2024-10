Que sí pagarán a Pensiones, pero no les dijeron cuándo

El adeudo de entre 4 mil y 5 mil millones de pesos que tiene el gobierno del estado con la Dirección General de Pensiones (DGP) del Estado, se irá pagando poco a poco, afirmó Luis Arturo Coronado Puente, titular de esa institución.

Explicó que cuando uno de los sectores que cotizan en la Dirección de Pensiones caiga en la descapitalización, el gobierno del estado es el responsable solidario, de acuerdo con la Ley de Pensiones del Estado, de manera que si los fondos ya no cuentan con recursos económicos, la administración estatal cubrirá los pagos.

Agregó que la descapitalización no significa la finalización de los fondos, sino que las aportaciones con las que se cuentan son insuficientes para cubrir las obligaciones.

Puso como ejemplo que la nómina de burócratas implica un pago de 120 millones de pesos, pero las aportaciones por concepto obrero-patronal ascienden a solamente 60 millones de pesos y la Secretaría de Finanzas (Sefin) del gobierno del estado debería cubrir el monto restante.

“Se hablaba de una deuda de alrededor de 4 mil, 5 mil millones que tiene el gobierno del estado a la Dirección de Pensiones, lo que comentaba, es que al final de cuentas este dinero se tiene que ir pagando, se tiene que ir absorbiendo”, comentó.

En meses anteriores la DGP advirtió la falta de liquidez para pagar a los pensionados el mes pasado y el actual, así como el incremento de la deuda, no obstante, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo que el gobierno de estado no tiene ningún riesgo de pago y presumió que hay finanzas sanas, aunque de pagar no dijo nada.