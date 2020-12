"Queda todavía mucha Sonia Mendoza para San Luis Potosí", dice la panista tras formalizar su renuncia a la contienda

"Hay mucho todavía Sonia Mendoza para San Luis Potosí", afirmó la hasta hoy precandidata del PAN a la gubernatura, tras entregar su renuncia en la sede estatal del blanquiazul.

Tal y como hico horas antes en una rueda de prensa, recalcó que no hay cancha pareja, que existen dados cargados y que el proceso interno es una simulación.

Afirmó que la dirigencia, que funge como árbitro debería mantenerse imparcial y que su decisión fue para no ser parte de una falacia y una simulación.

Consideró que Xavier Nava, Marco Gama o ella podrían ganar sin problema, siempre y cuando fuera una elección derecha, si seguimos transitando así habrá dados cargados y nos van a imponer a una persona que no ha apoyado al PAN, que han traicionado al PAN (en alusión al cuarto aspirante, Octavio Pedroza) y por congruencia yo no tendría nada que hacer en una contienda en la que incluso hay violencia política de género".

Recalcó que tras su decisión "me siento muy tranquila he puesto siempre mi esfuerzo en todas mis candidaturas en las que me he registrado, nunca he tenido una opción b y creo firmemente que hay mucho todavía Sonia Mendoza para San Luis Potosí".