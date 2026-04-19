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Quedarían varadas 1,320 búsquedas de desaparecidos

EL INICIO DE LA ETAPA ELECTORAL EN EL PAÍS, SERÁ UN DISTRACTOR

Por Ana Paula Vázquez

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
A
Quedarían varadas 1,320 búsquedas de desaparecidos

En San Luis Potosí, las labores de búsqueda de personas desaparecidas podrían verse afectadas nuevamente por el próximo proceso electoral, advirtió el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, en un estado que acumula, mil 320 personas desaparecidas y no localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

La presidenta del colectivo, Edith Pérez Rodríguez, alertó que el inicio de las actividades políticas rumbo a las elecciones podría provocar que las familias queden "varadas" y que los avances en las búsquedas se detengan, como ha ocurrido en otros periodos electorales.

Durante una reunión con Karla Victoria García Laura, titular de la Unidad Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas, la activista señaló que la preocupación crece durante los meses previos, tiempo en que los partidos políticos y sus actores comienzan la definición interna de candidaturas y la atención se centra únicamente en las contiendas. 

Explicó que actualmente existen minutas firmadas y mesas de trabajo en curso; sin embargo, advirtió que estos acuerdos podrían verse afectados por la dinámica electoral, generando retrocesos en las investigaciones y acciones de localización.

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En México, el proceso electoral federal rumbo a 2027 inicia formalmente en septiembre de 2026 con el Instituto Nacional Electoral (INE). Ante este escenario, el colectivo insistió en que las labores de búsqueda no deben detenerse ni quedar sujetas a los tiempos políticos.

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