Roy Thomas Baker: Una Vida Dedicada a la Música

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El pasado 12 de abril marcó el final de una era con el fallecimiento de Roy Thomas Baker, productor británico cuya huella es indeleble en la historia del rock.

Con 78 años, y una carrera que atravesó décadas de innovación sonora, su partida en su hogar en Lake Havasu City, Arizona, deja un vacío en la industria musical.

La noticia fue confirmada por su portavoz, Bob Merlis, aunque no se dieron a conocer las causas de su muerte.

Roy Thomas Baker no fue simplemente un productor más. Fue un arquitecto del sonido, un alquimista en el estudio, que supo convertir las ideas más ambiciosas en himnos inmortales. Su vínculo con Queen, particularmente en los primeros cuatro discos de la banda, transformó su carrera y definió una era en la música.

Baker nació en Hampstead, Londres, en 1946, y desde joven mostró interés por la técnica detrás de la música. Su carrera inició como segundo ingeniero en Decca Studios, donde colaboró con leyendas como David Bowie, The Who y The Rolling Stones.

Sin embargo, su salto a la fama ocurrió al unirse a Trident Studios, donde conoció a una joven banda que entonces apenas se asomaba al panorama musical: Queen.

La relación fue inmediata y transformadora. Baker produjo los discos Queen (1973), Queen II (1974), Sheer Heart Attack (1974) y A Night at the Opera (1975). Este último incluye "Bohemian Rhapsody", un tema que desafió las convenciones de la radio por su complejidad y duración.

Baker, lejos de limitar la creatividad de la banda, la potenció, impulsando una grabación fragmentada en tres secciones (balada, ópera y rock) que se convirtió en una de las más emblemáticas del siglo XX.

El baterista Roger Taylor recordaba a Baker como una figura rigurosa pero apasionada: "Era estricto, disciplinado y le encantaban los postres", dijo con humor, pero también con admiración por su meticulosidad técnica, esto de acuerdo con una entrevista que realizo en Rolling Stone.

Luego del éxito con Queen, Baker firmó un contrato con CBS Music que lo llevó a producir a Journey y, más notablemente, a The Cars. Con esta banda estadounidense definió el sonido del new wave con discos como The Cars (1978) y Shake It Up (1981).

Canciones como "Just What I Needed" y "Good Times Roll" muestran su habilidad para fusionar tecnología, melodía y actitud rockera.

Su talento lo llevó también a ser vicepresidente senior de A&R en Elektra Records en los años 80. Desde esa posición impulsó carreras de bandas como Metallica y supervisó la producción de álbumes para artistas como Ozzy Osbourne y Guns N' Roses. Su legado abarca desde el hard rock hasta el pop alternativo.