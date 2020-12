"Quien no quede debe aceptar los resultados"

Quienes no resulten favorecidos en el proceso interno de Morena para la selección de la candidatura a la gubernatura, no deberían inconformarse o impugnar el mismo, consideró Primo Dothé Mata, aspirante a la candidatura del cargo de elección popular.

El senador argumentó lo anterior al señalar que al decidir participar en el procedimiento de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes aceptaron los criterios y requisitos establecidos en el órgano colegiado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Al igual que otros interesados, Dothé Mata puntualizó que el enemigo no está al interior del partido, si no fuera del mismo. "Lo que se va a hacer es una prueba para cada uno de nosotros, quien no quede no debe inconformarse".

En conferencia de prensa, consideró que la pelea más fuerte en las elecciones de 2021, es contra la corrupción, las injusticias y el PRIANRD, es decir, la coalición "Sí por San Luis Potosí", donde también está el Partido Conciencia Popular (PCP).

Dothé Mata dijo que si se mantiene la congruencia después de los resultados, se caminará hacia una candidatura que tenga el respaldo de todos los participantes en la contienda interna morenista.

"Entramos a un juego legal y estatutario, donde quien decide es la Comisión Nacional de Elecciones, entonces si no me toca voy a estar en contra de la Comisión y voy a descalificar el proceso, entonces nunca estuvimos convencidos de la legitimidad.