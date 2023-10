Quiere Gallardo hacer campaña en 2024

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se pronunció a favor de que el Congreso del Estado legisle en materia de revocación de mandato, a fin de que él aparezca en la boleta de las elecciones de 2024.

En febrero pasado, Rubén Guajardo Barrera, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Constitución Política del Estado, en materia de consulta popular y revocación de mandato, para homologar a nivel local las disposiciones federales para el cargo de gobernador.

“Yo voy a ver si me dan chance de ponerme en la boleta en el 2024. Ojalá pueda, para que la gente decida si quiere que me quede o que me vaya”, declaró y dijo no tener miedo de perder en dicho proceso.

Cuestionado sobre si tal ejercicio implicaría hacer campaña a favor de candidatos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el mandatario estatal aseveró que solo saldría a las calles para pedir apoyo a su favor.

Ironizó que, si el Poder Legislativo no logra reformar la Constitución para tal consulta, se “sentirá amarrado” al Palacio de Gobierno estatal.

“Debe de haber revocación y lo voy a pedir ahorita en el 2024. Ojalá me metan en la boleta con todos, estaría padre volver a salir a hacer campaña a las calles. La verdad me encantaría y bueno, espero que pueda lograr”, concluyó.