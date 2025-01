Quitarían concesión a taxista que robó regalos

La sanción final para el taxista que robó los regalos navideños a una humilde mujer de la colonia San Felipe, podría desembocar en la cancelación de la concesión a la titular de la misma, informó el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

Explicó que este jueves por la tarde sostuvo una reunión con la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SCT), Araceli Martínez Acosta, y acordaron investigar a fondo lo ocurrido, con el fin de establecer el esquema sancionador que resulte.

Dijo que de entrada, se tiene que buscar una buena relación con todo este sector terciario, que al final del día genera economía. Explicó que los taxistas no son enemigos del Estado, y se busca todo el tiempo hacerlos aliados.

“Es una comunidad grande y no por uno la deben llevar todos... más bien debemos de identificar quiénes son este tipo de personajes que generan este tipo de situaciones, que se sabe no es el propio gremio en su totalidad, y poner sanciones ejemplares, pero dirigidas muy bien focalizadas y no meter a todos en un solo costal.

Dijo que pidió a la titular de la SCT que se coordine muy bien para poder identificar las condiciones para el establecimiento de sanciones, que pudieran desembocar en la cancelación de la propia concesión.