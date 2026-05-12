R. Gallardo acuerda aumento de policías con ediles del Altiplano

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, se reunió con alcaldes del Altiplano para acordar el 25 por ciento de elementos de sus respectivas policías municipales, esto, con base en la reciente disposición del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Durante el encuentro, el gobernador Ricardo Gallardo comentó que, además, el Consejo Estatal de Seguridad Pública de San Luis Potosí, del que es parte, estableció que los 59 municipios deberán destinar el 20 por ciento de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 2026 a inversión en seguridad pública, priorizando equipamiento, capacitación y mejora operativa de las corporaciones locales.

El gobernador de San Luis Potosí aseguró que, para su administración, la seguridad de las familias potosinas es una prioridad, por lo que hizo un llamado a las autoridades municipales a mantener una estrecha colaboración con el gobierno del estado y las corporaciones estatales para seguir avanzando, en este cambio que se vive y se siente, en la construcción de entornos de paz y tranquilidad en cada municipio.

De igual forma, destacó que uno de los puntos fundamentales para mantener corporaciones eficientes y con alto sentido de responsabilidad es reforzar los mecanismos de supervisión al interior de las direcciones de seguridad pública municipales, por lo que solicitó a las y los alcaldes llevar un mejor control de confianza de sus directores municipales y mandos operativos, garantizando así el correcto actuar de las corporaciones en beneficio de la seguridad de las y los potosinos.

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Finalmente, Ricardo Gallardo refrendó su compromiso de seguir impulsando sin límites acciones, inversión y estrategias integrales que permitan consolidar un San Luis Potosí más seguro, con corporaciones mejor preparadas, más equipadas y con una respuesta más rápida y eficiente para proteger a las

familias potosinas.