R. Gallardo arranca la rehabilitación del Circuito Tének

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, arrancó la renovación integral del Circuito Tének, en el Ejido San Antonio Huichimal, en Ciudad Valles, el cual forma parte de la ruta cañera en la zona, lo que permitirá brindar un traslado más seguro y eficiente de productores y trabajadores, a la vez que impulsa sin límites el desarrollo social y económico de las comunidades aledañas, dignificando el entorno regional e impulsando el bienestar laboral, beneficiando a más de 15 mil habitantes.

En el cambio que se vive y se siente, acompañado por un gran recibimiento de las familias de los pueblos originarios, así como de trabajadores de la caña, el gobernador Ricardo Gallardo comentó que la magna obra contempla la pavimentación con carpeta asfáltica en sus más de 38 kilómetros de longitud, además de señalamientos horizontales, verticales y de pintura en la superficie de rodamiento, elevando los estándares de seguridad vial para transportes de carga agrícola, de tránsito local y turístico.

De igual forma, el gobernador del estado arrancó la pavimentación de dos calles, así como la construcción de una más en el municipio. La primera intervención será en la calle Zitácuaro, en el Fracc. José María Morelos y Pavón; la segunda pavimentación será en la calle Gustavo Enríquez González, colonia Popular Solidaridad, en ambas vialidades se aplicará concreto hidráulico, se construirán guarniciones, banquetas y se colocarán señalamientos. Además, en la colonia Lázaro Cárdenas, entrwegó la calle Haití, la cual ahora cuenta con concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje, así como dren pluvial.

Finalmente, Ricardo Gallardo aseguró a los habitantes de la zona Tének de Ciudad Valles que, una vez finalizada la rehabilitación del circuito, llevará el servicio de la Red Metro, con la finalidad de apoyar a las familias con transporte público gratuito, el cual contará con amenidades modernas como aire acondicionado, conexión a internet y televisores, lo que brindará traslados cómodos y seguros a los centros de trabajo y a las escuelas, a la vez que se beneficiará la economía de los miles de usuarios de las comunidades.

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