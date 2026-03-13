R. Gallardo C. descarta ruptura con Morena

Luego del rechazo del PVEM y PT a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, consideró que no es necesario realizar ninguna operación cicatriz con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), porque "no hay nada roto".

Después de acudir a la colonia Lomas del Mezquital como parte del programa "Enchúlame la colonia", dijo que, si hubiera algo roto, desde luego que procedería la necesidad, sin embargo, por el momento no es así.

Pese al sentido del voto en contra, el mandatario estatal asumió que, desde los partidos aliados no se busca confrontar la parte presidencial, porque "queda en otro tiempo, en otro espacio", señaló.

"Es una decisión propia de los legisladores (...) ellos creen que es lo mejor para el país (...) hoy hay que analizar el plan B y hay que ver qué deciden los diputados", comentó Gallardo Cardona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Manifestó que el Congreso de la Unión deberá analizar el "plan B", que, entre otras propuestas, considera la disminución de regidurías y diputaciones, lo cual afectará a Regeneración Nacional, advirtió.