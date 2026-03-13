R. Gallardo C. descarta ruptura con Morena
Esto, tras rechazo del PVEM y PT a la reforma electoral
Luego del rechazo del PVEM y PT a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, consideró que no es necesario realizar ninguna operación cicatriz con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), porque "no hay nada roto".
Después de acudir a la colonia Lomas del Mezquital como parte del programa "Enchúlame la colonia", dijo que, si hubiera algo roto, desde luego que procedería la necesidad, sin embargo, por el momento no es así.
Pese al sentido del voto en contra, el mandatario estatal asumió que, desde los partidos aliados no se busca confrontar la parte presidencial, porque "queda en otro tiempo, en otro espacio", señaló.
"Es una decisión propia de los legisladores (...) ellos creen que es lo mejor para el país (...) hoy hay que analizar el plan B y hay que ver qué deciden los diputados", comentó Gallardo Cardona.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Manifestó que el Congreso de la Unión deberá analizar el "plan B", que, entre otras propuestas, considera la disminución de regidurías y diputaciones, lo cual afectará a Regeneración Nacional, advirtió.
no te pierdas estas noticias
Buscarán sancionar difusión de contenido sexual con IA en SLP
Redacción
Plantean penas de 3 a 6 años.
Advierten periodo crítico de incendios en la zona centro de SLP
Redacción
Van 53 incendios en el estado, 35 en la región centro.
"Plan B" de Sheinbaum "balconea" a las y los diputados de SLP
Pulso Online
Cada congresista cuesta a los potosinos más de 12 millones de pesos anuales y son 27