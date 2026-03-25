R. Gallardo e IP inauguran parque industrial WTC 3

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, junto a integrantes del Grupo Valoran, inauguraron el nuevo parque industrial World Trade Center (WTC) 3, el cual impulsará sin límites el desarrollo económico del estado con la llegada de más empresas que generarán empleos mejor pagados en beneficio de las y los potosinos.

En el cambio que se vive y se siente, el gobernador Ricardo Gallardo comentó que su administración estatal sigue fortaleciendo la cooperación con la iniciativa privada, lo que permite crecer en inversiones y oportunidades laborales, manteniendo, de esta forma, a San Luis Potosí como uno de los motores industriales más importantes del país.

Por su parte, Vicente Rangel Mancilla, presidente del Consejo de Administración del Grupo Valoran, respaldó el trabajo constante que realiza Ricardo Gallardo al asegurar que "su liderazgo permite que sucedan las cosas en San Luis Potosí, como ese clima de inversión tan positivo que existe en la entidad para que sigamos invirtiendo y apostando por el estado".

De igual forma, el mandatario estatal destacó las acciones que se realizan en materia de seguridad pública para mantener la paz y el orden social en las cuatro regiones de la entidad potosina, colocándola entre las tres más seguras del país desde inicios de este 2026, lo que brinda la confianza a las empresas de establecerse y abonar a la productividad de San Luis Potosí.

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Finalmente, Ricardo Gallardo comentó que, próximamente, 20 empresas se mudarán de Guanajuato a San Luis Potosí, así como otras 10 más del norte del país, para continuar impulsando el crecimiento laboral del estado con mayores oportunidades de trabajo al contar con una gran calidad en la mano de obra, en el talento individual y en la capacitación constante, traduciéndose en resultados e inversiones concretas que otorgan mayores beneficios para las familias potosinas.