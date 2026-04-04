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R. Gallardo honra la Procesión del Silencio

El gobernador participó en la septuagésima tercera edición del solemne evento

Por Redacción

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
R. Gallardo honra la Procesión del Silencio

El Gobernador del Estado participó en la Septuagésima Tercera Edición de este evento de expresión y legado cultural, llamando a las y los potosinos a sentirnos orgullosos de una de nuestras tradiciones más destacadas a nivel nacional e internacional.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, participó en la Septuagésima Tercera Edición de la Procesión del Silencio, la máxima expresión mística y de identidad potosina que se realiza cada año en Viernes Santo, honrando su tradición, legado e importancia religiosa que vive entre sus 2 mil penitentes de las 30 cofradías participantes, las cuales avanzan, de forma solemne, por las principales calles del Centro Histórico.

En el cambio que se vive y se siente, el Gobernador Ricardo Gallardo, previo a su participación, convocó a las y los potosinos a sentirnos orgullosos de esta emblemática celebración, la cual se realiza desde 1954 inspirada en tradiciones españolas, consolidándose como uno de los símbolos culturales y espirituales más importantes del Estado, proyectando a San Luis Potosí como un referente a nivel nacional e internacional durante la Semana Mayor.

El tradicional recorrido inició en punto de las 20:00 horas en el Templo del Carmen, donde las cofradías se presentan portando túnicas en colores rojo, blanco, morado y negro, principalmente, representando los distintos pasajes de la Pasión y Muerte de Cristo. En un ambiente de profundo respeto y solemnidad, el paso de las cofradías rompió el silencio de la noche, generando una experiencia única que envuelve tanto a participantes como a espectadores.

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El Gobernador del Estado destacó la importancia de preservar y promover estas expresiones que dan identidad a San Luis Potosí, así como de reconocer el esfuerzo de las cofradías, organizadores y ciudadanía que hacen posible esta tradición, convirtiéndola en una vivencia cultural que se siente en cada rincón de la ciudad e incluso de otros municipios de la entidad potosina.

Finalmente, Ricardo Gallardo reiteró su compromiso de seguir impulsando y fortaleciendo las tradiciones que unen a la sociedad, proyectan la riqueza cultural de la entidad y consolidan a San Luis Potosí como un destino de gran relevancia durante la Semana Santa, todo, envuelto en un ambiente de seguridad, orden social y paz que permiten realizar estos importantes eventos sin incidencias 

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