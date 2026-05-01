R. Gallardo impulsa más infraestructura vial en Matehuala

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, dio el banderazo de arranque de construcción de la segunda etapa de la avenida de Las Torres, en el tramo correspondiente entre las calles Bustamante y carretera a Caleros, obra que, además de beneficiar la movilidad vehicular del municipio, se convertirá en un extenso bulevar adecuado para recorridos peatonales, en bicicleta y de esparcimiento familiar, modernizando el entorno urbano en la zona y beneficiando a más de 62 mil usuarios.

El proyecto contempla la implementación total de concreto hidráulico en una superficie de 20 mil metros cuadrados; también contará con camellones centrales, luminarias led, áreas laterales extendidas y espacios para estacionamiento; asimismo, se mejorará la red hidrosanitaria y los señalamientos, optimizando los traslados y brindando una movilidad más segura e incluyente.