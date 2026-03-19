R. Gallardo prioriza el combate de los incendios forestales

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado encabezó, junto a la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, la reunión para las estrategias del manejo del fuego en superficies afectadas en San Luis Potosí, evento con el que se suman los esfuerzos de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de la población, así como de sus bienes patrimoniales, en esta temporada de incendios forestales.

En el cambio que se vive y se siente, el gobernador de San Luis Potosí reafirmó su compromiso de priorizar las estrategias de operación que permitan prevenir, combatir y erradicar los incendios que se presentan en zonas serranas de los municipios, actuando conforme a los protocolos establecidos a nivel nacional y promoviendo mecanismos de carácter técnico que permitan mitigar una eventualidad de un riesgo o peligro.

De igual forma, el mandatario estatal aseguró que el apoyo que se recibe desde la Federación fortalece las estrategias que se implementan desde el primer momento en que se registra una contingencia, aunado a la plena preparación que su gobierno provee a los elementos de Protección Civil Estatal, así como de la modernización de su equipamiento para hacer frente a los incendios de forma más segura y con el menor riesgo posible.

Finalmente, el gobernador Ricardo Gallardo comentó que se trabaja también por la parte legal para identificar, detener y presentar ante la justicia a personas que sean sorprendidas provocando, de forma directa e indirectamente, algún incendio que pueda afectar de forma grave los territorios de los municipios, por lo que la Guardia Civil Estatal, a través de sus División de Caminos, mantiene labores de vigilancia en las carreteras de las cuatro regiones del estado.

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