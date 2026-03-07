logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

R. Gallardo y Rafa Márquez presentan Copa Potosí 2026

Reunirá a mil 400 futbolistas de todo el país y repartirá una premiación histórica de 1 mdp

Por Redacción

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
R. Gallardo y Rafa Márquez presentan Copa Potosí 2026

El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona presentó oficialmente la Copa Potosí 2026, considerada el torneo de futbol amateur más importante de México, no solo por su premiación de un millón de pesos, sino por su impacto positivo en el desarrollo deportivo y social de las y los potosinos.

Durante la presentación, el mandatario estatal, estuvo acompañado por destacadas figuras del futbol como Rafael Márquez, Paul Aguilar y el exjugador del Atlético de San Luis Pablo Aguilar, quienes se sumaron al lanzamiento de este certamen que reúne a equipos y talentos de distintas partes del país, reflejo del cambio que se vive y se siente sin límites en el impulso al deporte en San Luis Potosí.

El torneo, organizado por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), se llevará a cabo del 30 de marzo al 4 de abril y contará con la participación de cerca de mil 400 futbolistas en categorías infantiles, juveniles y libres, en las ramas femenil y varonil. Los encuentros se disputarán en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, la Universidad Politécnica, el Instituto Potosino de la Juventud y el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, sede de la gran final.

Con estas acciones, el gobierno del estado reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo el deporte y la convivencia en la entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Acompañaron al gobernador en la presentación de este evento deportivo, la senadora Ruth González Silva y el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Avanza 50% renovación de drenaje en Justo Corro
    Avanza 50% renovación de drenaje en Justo Corro

    Avanza 50% renovación de drenaje en Justo Corro

    SLP

    Redacción

    Interapas instala nueva tubería.

    Empoderamiento femenino requiere autonomía económica: Silvia Olmedo
    Empoderamiento femenino requiere autonomía económica: Silvia Olmedo

    Empoderamiento femenino requiere autonomía económica: Silvia Olmedo

    SLP

    Redacción

    Conferencia por el 8M en SLP

    Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga
    Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga

    Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga

    SLP

    Redacción

    Finanzas instaló módulos para recoger hologramas tras pagar control vehicular.

    UPSLP está por solventar observaciones de auditorías, dice Néstor Garza
    UPSLP está por solventar observaciones de auditorías, dice Néstor Garza

    UPSLP está por solventar observaciones de auditorías, dice Néstor Garza

    SLP

    Rubén Pacheco

    La Auditoría Superior de la Federación detectó un daño de casi 5 millones de pesos en recursos federales de la UPSLP.