R. Purata renunció antes del desvío de recursos: abogado

La cantidad de dinero desviado asciende a 247 millones de pesos por concepto de gasto de la empresa intermediaria Grupo Axioma Kusuri S. A. de C. V., pero el actual director de Interapas, Ricardo Fermín Purata Espinoza, renunció precisamente en el momento en que comenzaba a maquinarse el desvío de los recursos, aseguró el abogado Gustavo Barrera López.

El abogado informó que el dinero fue dispersado a más de 60 personas físicas y 16 personas morales y fueron puestas a consideración de la Fiscalía General de la República y en particular al área de Inteligencia Financiera, puesto que algunas de ellas caen en el supuesto de la violación al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación como empresas que se constituyeron para simular operaciones.

Aseguró que por esa causa, la acusación de la parte defensora versa sobre los delitos de robo, fraude genérico, fraude simulado, peculado, distracción de fondos públicos, ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de la función pública y asociación delictuosa.

En la conferencia de prensa Gustavo Barrera detalló de los desvíos de recursos, que la denuncia también formulada como querella, incluye el hecho de que hay un momento en que se presenta personal Grupo Axioma Kusuri S. A. de C. V. en diciembre de 2012.

En el proceso la empresa inició en aquella administración de Interapas con un precio de 1 mil 238 pesos por familia y beneficiario, que multiplicados por los 700 empleados daban 1 millón de pesos mensuales más IVA. El valor de 13 millones de pesos anuales salía de la competencia de la asignación directa y debía proceder cualquier otro término, ya sea invitación restringida o licitación.

Dijo que por la invitación restringida, la primer sociedad concursante no acreditó la personalidad jurídica y la segunda no presentó propuesta económica y por lo tanto, quedó el campo libre para Grupo Axioma Kusuri S. A. de C. V., que firmó en 2015 contrato con Interapas.