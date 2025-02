Video | Gobernador, sin injerencia en decisiones contra la Presidenta: Serrano

La decisión de posponer la entrada en vigor reforma antinepotismo hasta 2030 no fue del gobernador de San Luis Potosí, sino un acuerdo parlamentario desde el Senado, señaló el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado.

"Yo creo que no va a faltar quien intente generar un coste político de una decisión, pues que no es evidentemente del gobernador. Es una decisión que se genera a través de un acuerdo parlamentario. Y eso está más que claro porque ahí convergen diferentes fuerzas", puntualizó el diputado del Verde, Serrano Cortés.

Recordó que, con sus recientes declaraciones, la senadora Ruth González Silva no está "futureando" una posible candidatura en 2027, y que seguirá trabajando en su cargo actual desde el Senado de la República. Reiteró que la senadora no tiene intenciones para una candidatura.

?? | Gobernador, sin injerencia en decisiones contra la Presidenta, dice Héctor Serrano

La información: ??https://t.co/Zwq7BkswD3 pic.twitter.com/g4n5E0XTfJ — Pulso Online (@pulso_mx) February 26, 2025

"No damos por sentado nada y tampoco nos anticipamos, y lo que yo he insistido es que nos concentremos en la actividad en servicio que cada uno tiene en los diferentes espacios de representación", señaló Héctor Serrano.

Serrano Cortés consideró que cada quien le da su propia interpretación a la decisión de postergar la iniciativa, asegurando que la propuesta del PVEM no atenta contra las intenciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien apoyan en su proyecto político desde el gobierno estatal.

"Nosotros tenemos una convicción clara de apoyar al proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, no admitimos que nadie se adjudique esa condición porque es algo que ha sido la definición del grupo político del gobernador de origen", afirmó.