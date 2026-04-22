logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Fotogalería

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reabren glorieta del Real Inn afectada por lluvia del lunes

Por Redacción

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
Reabren glorieta del Real Inn afectada por lluvia del lunes

En San Luis Potosí, el Gobierno de la Capital reabrió en tiempo récord el paso a desnivel de la Glorieta del Real Inn, luego de las afectaciones provocadas por la tormenta registrada la tarde de lunes.

Desde las primeras horas de este martes, cuadrillas de distintas dependencias municipales intervinieron este punto estratégico del poniente de la ciudad, donde se acumuló lodo, basura y desechos arrastrados por la corriente pluvial, logrando restablecer la circulación vehicular en el menor tiempo posible.

En las labores participaron equipos de la Dirección de Servicios Municipales, Protección Civil Municipal y la Dirección de Obras Públicas, quienes trabajaron de manera coordinada e ininterrumpida para retirar material, realizar limpieza profunda y verificar condiciones de seguridad.

Estas acciones permitieron rehabilitar rápidamente esta vialidad clave, reduciendo afectaciones al tránsito y garantizando condiciones seguras para automovilistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El Gobierno de la Capital destacó que este tipo de operativos forman parte de la respuesta inmediata ante contingencias climáticas, con el objetivo de proteger la movilidad y la seguridad de la población mediante atención oportuna en campo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Lanzan convocatoria para el Premio Estatal de Periodismo 2026 en SLP
    Lanzan convocatoria para el Premio Estatal de Periodismo 2026 en SLP

    Lanzan convocatoria para el Premio Estatal de Periodismo 2026 en SLP

    SLP

    Redacción

    Registros el 29 y 30 de abril

    Gallardo presume alianza con empresarios para impulsar empleos en SLP
    Gallardo presume alianza con empresarios para impulsar empleos en SLP

    Gallardo presume alianza con empresarios para impulsar empleos en SLP

    SLP

    Redacción

    Buscan atraer inversión y generar empleos

    Refuerzan prevención en carreteras de SLP por temporada de lluvias
    Refuerzan prevención en carreteras de SLP por temporada de lluvias

    Refuerzan prevención en carreteras de SLP por temporada de lluvias

    SLP

    Redacción

    Limpian drenajes y vigilan zonas de derrumbes

    Limpian Río Santiago y vialidades tras lluvias en la zona metropolitana
    Limpian Río Santiago y vialidades tras lluvias en la zona metropolitana

    Limpian Río Santiago y vialidades tras lluvias en la zona metropolitana

    SLP

    Redacción

    Trabajos buscan evitar encharcamientos