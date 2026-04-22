Reabren glorieta del Real Inn afectada por lluvia del lunes

En San Luis Potosí, el Gobierno de la Capital reabrió en tiempo récord el paso a desnivel de la Glorieta del Real Inn, luego de las afectaciones provocadas por la tormenta registrada la tarde de lunes.

Desde las primeras horas de este martes, cuadrillas de distintas dependencias municipales intervinieron este punto estratégico del poniente de la ciudad, donde se acumuló lodo, basura y desechos arrastrados por la corriente pluvial, logrando restablecer la circulación vehicular en el menor tiempo posible.

En las labores participaron equipos de la Dirección de Servicios Municipales, Protección Civil Municipal y la Dirección de Obras Públicas, quienes trabajaron de manera coordinada e ininterrumpida para retirar material, realizar limpieza profunda y verificar condiciones de seguridad.

Estas acciones permitieron rehabilitar rápidamente esta vialidad clave, reduciendo afectaciones al tránsito y garantizando condiciones seguras para automovilistas.

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El Gobierno de la Capital destacó que este tipo de operativos forman parte de la respuesta inmediata ante contingencias climáticas, con el objetivo de proteger la movilidad y la seguridad de la población mediante atención oportuna en campo.