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Realizan acciones de deshierbe y limpieza en Villa de Pozos

Por Samuel Moreno

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
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Realizan acciones de deshierbe y limpieza en Villa de Pozos

El ayuntamiento de Villa de Pozos, realizó trabajos de limpieza y deshierbe en la Plaza Cóndor, ubicada en la colonia Rancho Viejo Primera Sección, como parte de las acciones de mantenimiento y rescate de espacios públicos en el municipio.

Las labores fueron efectuadas por la Dirección de Servicios Municipales, que llevó a cabo retiro de maleza, limpieza general y acondicionamiento del área con el objetivo de mejorar las condiciones del lugar y permitir su uso por parte de las familias de la zona.

El titular de la dependencia, Erwin Alejandro Elvira Juárez, señaló que este tipo de trabajos forman parte de las acciones permanentes que se realizan en distintas colonias para conservar en buen estado plazas y áreas de convivencia.

Indicó que el mantenimiento de estos espacios también contribuye a prevenir la acumulación de basura y el crecimiento de maleza, lo que ayuda a mantener entornos más ordenados y saludables para la población.

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Añadió que las labores de limpieza y rescate de espacios públicos continuarán en diferentes puntos de Villa de Pozos como parte de los programas de mantenimiento urbano.

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