Realizan en Pozos campaña antirrábica
Con el objetivo de proteger la salud de las mascotas y prevenir enfermedades, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través de la Dirección de Gestión Ambiental invita a la ciudadanía a participar en la próxima Campaña de Vacunación Antirrábica este jueves 26 de febrero en el Parque Torre de Babel, ubicado en calle Granada No. 147, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.
El titular de la dirección de Gestión Ambiental, Alejandro Leal Espinosa, informó que las mascotas a vacunar deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener más de un mes de edad, no contar con alguna enfermedad o estar bajo tratamiento médico; los perros deberán acudir con correa o bozal y los gatos deberán trasladarlos en transportadora o arpilla de plástico para garantizar la seguridad de mascotas, dueños y personal veterinario.
Leal Espinosa mencionó que esta campaña promueve el cuidado responsable de las mascotas y fortalece la salud pública, ya que la vacunación antirrábica es fundamental para evitar la propagación de la enfermedad, que puede afectar a animales y personas.
Finalmente, el titular, añadió que durante la jornada se brindará orientación básica a los dueños sobre cuidados responsables, medidas preventivas y la importancia de mantener controles periódicos en la salud de las mascotas.
Para más información sobre la campaña y lineamientos para participar, las personas interesadas pueden comunicarse al área de Bienestar Animal vía whatsapp al número 444 628 2691.
