Realizarán "Feria de Universidades" para rechazados de la UASLP

La Federación Universitaria Potosina (FUP), invitó a jóvenes potosinos a su "Feria de Universidades", que estarán presentando su oferta, este lunes, para todos aquellos interesados en dar continuidad a sus estudios a nivel superior.



El presidente Óscar Patiño Sanjuanero, específicó que el evento se llevará a acabo este lunes de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el edificio central de la UASLP, dónde se contará con la presencia de 10 universidades privadas de la entidad, que son reconocidas por otorgar programas educativos de calidad a través de diversas carreras profesionales.



"La Feria tiene el objetivo de ser una fuente de alternativas educativas para aquellos jóvenes que no lograron ingresar a la UASLP. Queremos que ningún estudiante se quede sin tener una educación superior".



Patiño Sanjuanero recalcó la importancia de que los egresados de la educación media den continuidad a sus estudios, a fin de poder tener una mejor preparación y a su vez al concluir esta, tengan la opción de obtener un trabajo acordé a sus aptitudes, intereses y sobre todo que les permita tener mejores ingresos.



Añadió que está "Feria de Universidades", es una magnífica opción para aquellos jóvenes que no ingresaron a la UASLP, o bien para quienes no se postularon a esta pero desean continuar con su preparación, la cual es óptima para su desarrollo.



Por último reiteró la invitación a todos los jóvenes potosinos a asistir a esta Feria de Universidades, que les permitirá conocer más opciones para dar continuidad con su preparación, por lo que deberán analizar también los planes de estudios que ofrecen las mismas.