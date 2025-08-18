logo pulso
Realizarán Feria del Empleo para Jóvenes en Soledad

Participarán más de 35 empresas que ofrecerán oportunidades laborales

Por Flor Martínez

Agosto 18, 2025 02:12 p.m.
A
Realizarán Feria del Empleo para Jóvenes en Soledad

Alrededor de 35 empresas de los sectores automotriz, servicios, financiero, turismo, comercial entre otras estarán presentes el próximo 21 de agosto en la Feria Nacional del Empleo para Jóvenes que organiza el departamento de Desarrollo Económico de Soledad y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado (STyPS).

El director de la dependencia municipal, Héctor Xavier Andrade Ovalle, detalló que las empresas participantes son nacionales como transnacionales, entre estas Canels, Pelsa, Bosch, Tiendas del grupo FEMSA, así como cadenas de comida rápida.

Sostuvo que mediante esta feria se busca ofrecer oportunidades a recién egresados de preparatorias, universidades tecnológicas y superiores, así como a jóvenes que busquen su primer empleo o que no pudieron ingresar a una universidad.

Además de aquellos que deseen cambiar de trabajo, madres solteras, personas con discapacidad o quienes tengan estudios inconclusos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Lo que buscamos es que el abanico de oportunidades sea muy diverso, que no haya un joven que se preocupe porque no haya nada de su perfil. Entonces habrá empleos desde áreas de intendencia, del sector restaurantero, pero también habrá para los profesionistas, en áreas de ingeniería, administración y mercadotecnia con sueldos bastante atractivos", enfatizó.

SLP

Flor Martínez

Participarán más de 35 empresas que ofrecerán oportunidades laborales

