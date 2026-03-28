Recauda Sefin $12.5 millones por placas del Mundial 2026

Derivado de la venta de las placas conmemorativas para automotores del Mundial de futbol 2026, se han recaudado poco más de 12 millones 500 mil pesos, reportó Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Gobierno del Estado.

Refirió que la dependencia estatal solicitó 50 mil metales al proveedor y derivado de la promoción de la comercialización de las matrículas, hasta el viernes pasado se reportan poco más de 25 mil ejemplares vendidos.

Describió que, si bien los contribuyentes de la capital son de los municipios donde más las solicitaron, Ciudad Valles fue otras de las municipalidades con más compras de las placas de conmemoración.

Refirió que cada viernes el área de recaudación presenta un reporte de las solicitudes de adquisición de las láminas.

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"Ha sido todo un éxito. La verdad es que estamos muy contentos; ya se siente la pasión futbolera y de que se pongan la verde, todos", comentó la entrevistada.

Aunque el número es limitado, el Gobierno del Estado precisó que el precio de las mismas será únicamente de 500 pesos, siempre que los interesados en adquirirlas estén al corriente en los pagos de su vehículo.