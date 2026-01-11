logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Fotogalería

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Recaudadoras no respetan horarios de atención, denuncian

Por Leonel Mora

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Recaudadoras no respetan horarios de atención, denuncian

Contribuyentes del impuesto predial en Soledad de Graciano Sánchez se quejaron este fin de semana de que el personal de algunas cajas recaudadoras, no está respetando los horarios especiales de atención implementados por el gobierno municipal, pues abren hasta casi tres horas después de lo anunciado.

Es el caso de las cajas ubicadas en una Unidad Recreativa del fraccionamiento Quintas de la Hacienda, cuyos responsables fueron señalados de abrir hasta las 9:50 de la mañana cuando el horario definido por el Ayuntamiento para el periodo del miércoles 7 al viernes 30 de enero es de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde de lunes a viernes.

Para los sábados de este mes, se supone que las cajas recaudadoras deben abrir de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y los domingos de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en las nueve ubicaciones disponibles: Presidencia Municipal (en la cabecera, lado norte de la plaza principal); oficinas de la Dirección de Catastro en Blas Escontría y Miguel Negrete; los parques urbanos de Villas de San Francisco, Quinta de la Hacienda y la Sierra; el Instituto Municipal de la Juventud; el Salón de Usos Múltiples del fraccionamiento La Virgen y la unidad de Catastro Móvil.

El Ayuntamiento pidió a la población en general que cualquier situación de mal funcionamiento de las cajas recaudadoras se reporte a través de las redes sociales oficiales o a los teléfonos disponibles en la página web oficial https://www.municipiosoledad.gob.mx/

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Arreola propone ley de carrera judicial
    Arreola propone ley de carrera judicial

    Arreola propone ley de carrera judicial

    SLP

    Redacción

    Tras impulsar la reforma judicial, Morena ahora propone regular la carrera judicial en SLP.

    Cierre parcial en Chapultepec por fuga de agua
    Cierre parcial en Chapultepec por fuga de agua

    Cierre parcial en Chapultepec por fuga de agua

    SLP

    Redacción

    Mantienen cierre parcial en avenida Chapultepec.

    Cerrarán camino a la presa San José por filmación
    Cerrarán camino a la presa San José por filmación

    Cerrarán camino a la presa San José por filmación

    SLP

    Redacción

    El próximo lunes no habrá paso a la zona de 04:00 a 20:00 horas

    Instalan 55 luminarias LED en San Sebastián
    Instalan 55 luminarias LED en San Sebastián

    Instalan 55 luminarias LED en San Sebastián

    SLP

    Redacción

    Modernizan alumbrado en jardín y calles aledañas.