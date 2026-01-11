Recaudadoras no respetan horarios de atención, denuncian

Contribuyentes del impuesto predial en Soledad de Graciano Sánchez se quejaron este fin de semana de que el personal de algunas cajas recaudadoras, no está respetando los horarios especiales de atención implementados por el gobierno municipal, pues abren hasta casi tres horas después de lo anunciado.

Es el caso de las cajas ubicadas en una Unidad Recreativa del fraccionamiento Quintas de la Hacienda, cuyos responsables fueron señalados de abrir hasta las 9:50 de la mañana cuando el horario definido por el Ayuntamiento para el periodo del miércoles 7 al viernes 30 de enero es de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde de lunes a viernes.

Para los sábados de este mes, se supone que las cajas recaudadoras deben abrir de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y los domingos de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en las nueve ubicaciones disponibles: Presidencia Municipal (en la cabecera, lado norte de la plaza principal); oficinas de la Dirección de Catastro en Blas Escontría y Miguel Negrete; los parques urbanos de Villas de San Francisco, Quinta de la Hacienda y la Sierra; el Instituto Municipal de la Juventud; el Salón de Usos Múltiples del fraccionamiento La Virgen y la unidad de Catastro Móvil.

El Ayuntamiento pidió a la población en general que cualquier situación de mal funcionamiento de las cajas recaudadoras se reporte a través de las redes sociales oficiales o a los teléfonos disponibles en la página web oficial https://www.municipiosoledad.gob.mx/

