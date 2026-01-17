Rechaza la FUP alza al transporte público

El aumento de un peso a la tarifa del transporte urbano en San Luis Potosí, que elevó el costo del pasaje de 12.50 a 13.50 pesos, generó posturas encontradas entre organizaciones estudiantiles y autoridades estatales, tras la autorización emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La Federación Universitaria Potosina (FUP) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) manifestó su rechazo al ajuste al considerar que representa una carga económica adicional para la población y, en particular, para las y los estudiantes que utilizan el transporte público de manera cotidiana para acudir a centros educativos y laborales.

La organización señaló que el incremento no se justifica mientras persistan deficiencias en el servicio, como la operación de unidades con más de 10 años de antigüedad, la falta de capacitación de operadores y las fallas en los puntos de recarga para el pago con tarjeta. También denunciaron la escasez de camiones en horas pico y la falta de condiciones adecuadas para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

A estas problemáticas se suma, indicaron, la limitada cobertura de rutas hacia zonas de alta demanda, como universidades y áreas industriales, lo que complica la movilidad en distintos puntos de la ciudad.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, la diputada del PT, Jacquelinn Jáuregui Mendoza, defendió el ajuste tarifario al señalar, que se trata de un aumento moderado vinculado a la renovación de unidades y a las mejoras que se encuentran en proceso. La legisladora recordó que se descartó un incremento mayor que habría llevado la tarifa hasta los 15 pesos, al considerarlo excesivo para la ciudadanía.

Jáuregui Mendoza reconoció el derecho de colectivos y usuarios a manifestar su inconformidad; no obstante, pidió un voto de confianza para evaluar, con el paso de los meses, si los cambios anunciados se reflejan en una mejora real del servicio. Afirmó que el incremento autorizado busca equilibrar la necesidad de modernizar el transporte sin generar un impacto abrupto en la economía de las y los usuarios.