Rechazan ciclovía en la Av. Carranza

"Queremos saber cuál es la intención de colocar estos bolardos y conos aquí, necesitamos que la autoridad nos informe y lo fundamente legalmente", señaló José Luis Jasso, comerciante ubicado en la avenida Venustiano Carranza y quien lamenta que no exista comunicación entre la autoridad municipal y comerciantes.

El comerciante manifestó su inconformidad por la colocación de los bolardos en la zona y advirtió que instaurar una ciclovía en la vialidad sería poco factible pues esto representaría quitarle un carril a la avenida lo que dejaría poco espacio para que se estacionaran los automóviles y a la vez repercutiría en las ventas de los ahí instalados.

"No tenemos idea y mientras a mí no me informen no podemos especular, pero por lo mismo para no especular estamos pidiendo a la autoridad que nos explique qué es lo que está pasando en Carranza y si está fundamentado y el derecho los asiste nosotros haremos valer también nuestro derecho", señaló.

Ma. Concepción, comerciante del lugar, señaló que casualmente con los medios de comunicación llegaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal a retirar los bolardos y colocar conos para sustituir estas estructuras.

"Para que gastan dinero en una ciclovía si tanta falta le hace a la ciudad, las calles están hechas un caos, a mí no me gustaría una ciclovía aquí, esto me afectaría muchísimo", manifestó.